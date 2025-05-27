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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 16:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir.

Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Ayrıca, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin 2. Toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğini teşrif edeceklerdir.

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  • Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi

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