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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

25 Şubat 2020 Salı13:42 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:42

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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