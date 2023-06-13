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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi başladı.

AA13 Haziran 2023 Salı 10:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti.

Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İki lider, görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKÜ'DE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Haydar Aliyev'in kabrini, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Erdoğan bugünkü Bakü temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na gitti.

Aliyev'in anıt mezarına ve 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'ndaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek buradaki anıta da çelenk koyduktan sonra anıt defterini imzaladı.

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