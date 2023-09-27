Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nde şehitleri yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde, tüm şehitleri rahmetle andı.

Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.