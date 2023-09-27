İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3109
  • EURO
    28,8273
  • ALTIN
    1661.18
  • BIST100
    8202.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nde şehitleri yad etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nde şehitleri yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır!' dedi.

27 Eylül 2023 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nde şehitleri yad etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde, tüm şehitleri rahmetle andı.

Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.

  • Karabağ Azad
  • Erdoğan
  • Şehitler ve Gaziler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.