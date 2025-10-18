İSTANBUL 20°C / 14°C
18 Ekim 2025 Cumartesi
İSTANBUL
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
ABONE OL

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı görsele de yer verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • azerbaycan
  • bağımsızlık günü

Popüler Haberler
