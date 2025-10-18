Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum. �������� pic.twitter.com/bzHy2IfnVM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı görsele de yer verdi.