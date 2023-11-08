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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Karabağ zaferini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır.' dedi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Karabağ zaferini tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır."

Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayrağı emojilerine de yer verdi.

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