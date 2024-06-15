Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan."