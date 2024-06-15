Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan."
Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan! �������� pic.twitter.com/bNHUjRxxQT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2024