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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan."

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