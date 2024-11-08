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Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Adlarını tarihe şerefle yazdıran aziz şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyor, asil ruhları şad olsun diyorum. Karabağ'ın semalarında nazlı hilal dalgalansın diye can veren o kahramanları her zaman şükranla anacağız' dedi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 16:02 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayan Can Azerbaycan ile Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin şahsında 44 günlük vatan muharebesini zafere ulaştıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyorum. Adlarını tarihe şerefle yazdıran aziz şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyor, asil ruhları şad olsun diyorum. Karabağ'ın semalarında nazlı hilal dalgalansın diye can veren o kahramanları her zaman şükranla anacağız."

  • Karabağ Zaferi
  • Zafer Günü
  • Kahraman Şehitler

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