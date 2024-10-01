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Cumhurbaşkanı Erdoğan, babası vefat eden Ümit Davala'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden eski milli futbolcu Ümit Davala'ya başsağlığı diledi.

AA1 Ekim 2024 Salı 17:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, babası vefat eden Ümit Davala'ya başsağlığı diledi
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Edinilen bilgiye göre, babası Ali Davala'yı kaybeden Ümit Davala'yı telefonla arayan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

CENAZEYE FUTBOL CAMİASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Bir süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Ali Davala için Güzelbahçe'deki Atiye Ali Çiçek Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ali Davala'nın oğlu Ümit Davala, ailesi, yakınları, teknik direktörler Fatih Terim ile Tamer Tuna'nın aralarında bulunduğu futbol camiasından isimler, oyuncu Alp Kırşan'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Davala'nın cenazesi Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda defnedildi.

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