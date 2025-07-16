Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile ülkelerimiz arasındaki güçlü münasebetleri daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, değerli kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. ��������



Sayın El Nahyan'ın da vurguladığı üzere iş birliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz.... https://t.co/J7aiy6FQCq pic.twitter.com/V8OCz1ZIBw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 16, 2025

Nahyan'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Sayın Al Nahyan'ın da vurguladığı üzere işbirliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, BAE ile kalkınma hamleleri ve yatırımlar başta olmak üzere tüm alanlarda tam bir uyum içerisinde çalışmaya, ülkeler arasındaki güçlü münasebetleri daha ileri seviyelere taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.