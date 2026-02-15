İSTANBUL 23°C / 13°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri el-Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüştü.

15 Şubat 2026 Pazar 21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri el-Nahyan ile görüştü
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini söyledi."

