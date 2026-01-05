İSTANBUL 16°C / 10°C
5 Ocak 2026 Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Lideri Nahyan ile görüştü: Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini, istikrarın sağlanması için gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

5 Ocak 2026 Pazartesi 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"YEMEN İLE SOMALİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini, istikrarın sağlanması için gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

"GAZZE İÇİN BİR AN ÖNCE ADIM ATILMASI GEREKİYOR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini ifade etti.

