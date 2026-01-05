Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Lideri Nahyan ile görüştü: Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini, istikrarın sağlanması için gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini ifade etti.