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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

AA31 Ağustos 2021 Salı 00:42 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 01:20
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BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

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