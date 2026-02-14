İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Etiyopya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edecek.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır.

Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir.

