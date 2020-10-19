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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile bir araya gelen muhtarlara seslendi: Sizler bizim gören gözümüzsünüz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile bir araya gelen muhtarlara seslendi: Sizler bizim gören gözümüzsünüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara 'Yerel yönetimlerde sizler bizim Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz.' dedi.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:24
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Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bakanlık'ta yemekte bir araya gelen Ankara'daki bazı mahallelerin muhtarlarına Soylu aracılığıyla seslendi.

Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgın kuralları kapsamında sınırlı sayıda muhtarla yemekte buluştuklarını belirtti.

Telefondan muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerde sizler bizim Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. Dolayısıyla burada İçişleri Bakanlığımız, valilerimiz, kaymakamlarımızla beraber müşterek çalışmalarınızla, inanıyorum ki Ankara'mızı güzel yarınlara beraber taşıyacağız, beraber yürüteceğiz. Dayanışmamız çok önemli, yardımlaşmamız çok önemli. Bu dayanışmamızı başarılı bir şekilde yürüttüğümüz sürece Allah'ın izniyle Ankara'mız bir başkent olarak çok daha güzel günlere yürüyecektir."

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