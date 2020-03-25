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Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarla video konferans ile görüştü. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bor madeninden üretilen el dezenfektanını anlattı.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 11:26 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde "Bu kadar yakın olmamanız lazım birbirinize. Kaç metre var aranızda. En az 1.5 metre olmalı" diyerek sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu’nun "Bakanlığımızın en büyük odası burası" yanıtı karşısında gülümseyen Erdoğan, "Sen yerim dar diyorsun yani" ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise bor madeninden üretilen el dezenfektanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama" şeklinde konuştu.

Erdoğan Bakan Dönmez’e dezenfektanın ele nasıl uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda da bulundu.

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