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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın yapılacak

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının koordinatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapacak.

AA2 Mart 2023 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın yapılacak
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Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkımlara sebebiyet veren 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremler sonrası devletin tüm kurumları seferberlik halinde yaraları sarmak için harekete geçti.

Bir yandan geçici barınma sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılırken, diğer yandan da kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Yaşanan yıkıcı depremlerin yanı sıra büyük ölçekli artçılar ve olası Marmara depremi, depreme önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Deprem yaşanmadan önce altyapısı, konutları, iş yerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, deprem olduğu anda da en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, acil barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik yaraları sarmak bu hazırlıkların başında geliyor.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin oluşturulacağını açıkladı.

- AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİRLER

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu model ile şehirlerin afetlere karşı daha hazır ve dirençli hale getirilmesi planlanıyor. Deprem, sel, heyelan, kuraklık, orman yangını başlıklarında öncelikli ve potansiyel risk alanlarında afet öncesi alınacak önlemlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nde, afet anı ve afet sonrası atılacak adımlar da ele alınacak. Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasına kendi alanında yetkin bilim insanları, ilgili kurumların teknik ekiplerinin yanı sıra yabancı uzmanlar da destek verecek.

- İLK TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ 'DEPREM'

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ön toplantısı yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının koordinatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapacak.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olacak. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye'de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar da toplantıda değerlendirilecek.

Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman bilim insanları da katılacak.

  • Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli
  • deprem
  • Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi

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