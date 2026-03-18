18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramı birlik beraberlikle kutlayalım

Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bayramı birlik beraberlikle kutlayalım. Bir olalım beraber olalım.' dedi.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 23:14 - Güncelleme:
Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.

Konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri ramazana kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı. İnşallah Ramazan Bayramı'na da Rabbim bizleri kavuşturur ve böylece ramazana kavuşturduğu gibi bayramıyla da inşallah bizleri müşerref kılar. Bu duygular içerisinde Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak için, sizlerle beraber olmak için şu anda aranızdayım. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı'nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım."

