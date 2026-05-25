Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak.

Bayramda Ankara'da olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak.

