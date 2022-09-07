Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla Belgrad Kulesi'ni gezdi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/07/28836702.jpg'/><p>Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/07/28836705.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/07/28836704.jpg'/>