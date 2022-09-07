İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2022 Çarşamba / 11 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2324
  • EURO
    18,2622
  • ALTIN
    1006.32
  • BIST100
    3402.81
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında geldiği Sırbistan'da ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 19:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla Belgrad Kulesi'ni gezdi.

Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.