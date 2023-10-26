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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı.

Berdimuhamedov'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Berdimuhamedov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Berdimuhamedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Berdimuhamedov, anlaşmaların imza törenine katılıp, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov
  • resmi tören

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