Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilimde önde gelen ülkelerdeniz

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadolu coğrafyası, büyük şahsiyetlerin yetişme ve olgunlaşma merkezidir. Astronomiden tıbba, matematikten mimariye, dünyaya sayısız değerler kazandırmış bir medeniyetin devamı ve mensubu olarak bu alanda hamdolsun önde gelen ülkeler arasındayız.' ifadelerini kullandı.

AA23 Aralık 2025 Salı 15:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerimizi tevcih edeceğimiz bu müstesna tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında; ilim ve fikir dünyamıza önemli katkılar yapan, araştırmalarıyla, eserleriyle ve ortaya koydukları yeni bakış açılarıyla ufkumuzu aydınlatan tüm bilim insanlarımızı şükranla selamlıyorum.

Hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

Üstün başarılı genç bilim insanı ödüllerimiz 'Eczacılık Özel Ödülü' de dahil olmak üzere 28 genç akademisyenimize takdim ediyoruz.

Ödül alan hocalarımızın görev yaptıkları yüksek öğretim kurumlarına baktığımızda hemen her bölgemizin listede yer aldığını görüyoruz.

İnsan, fıtratı icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Fehmetmek ister. Bilimin en temel özelliği ise birikim ve evrenselliğe dayalı olmasıdır.

Zihin ve gönül dünyamızı yoğuran binlerce mahir el, bugünkü medeniyetin temellerini atmıştır. Tarihte iz bırakan medeniyetler, ,insanlığa yön veren şahsiyetler üzerine inşa edilmiştir.

"BİLİMDE ÖNDE GELEN ÜLKELERDENİZ"

Değerli misafirler, kıymetli bilim insanları, şurası bir hakikattir ki insan, fıtratı icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek, anlamak; büyüklerimizin ifadesiyle fehmetmek ister. Doğanın, tarihin, eşyanın, kâinatın; kısacası eskilerin "tekevvünat" dediği oluşların anlamını kavramak, esbab-ı mucibelerin peşine düşmek insan olmanın ayrı bir vasfıdır.

Bilimin en temel özelliği ise birikime ve evrenselliğe dayalı olmasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi, hem mukayeseli hem de etkileşimli bir şekilde sürekli gelişir ve güncellenir. Astronomiden tıbba, matematikten mimariye kadar dünyaya sayısız değerler kazandırmış bir medeniyetin devamı ve mensubu olarak, bu alanda hamdolsun önde gelen ülkeler arasındayız. Mesela astronomiye ilişkin çalışmalar; kendi zamanının çok ötesinde bir tasarım ve işleve sahip olan usturlaplar, takvimler, su saatleri ve daha pek çok araçla bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır.

Batı'da kurulan ilk üniversiteler, bizim eğitim metotlarımızın ve müfredatımızın örnek alınması suretiyle faaliyetlerine başlamıştır. Asırlar boyunca ilim erbabımız, kültür ve sanat erbabımız; gerek bu topraklara, gerek Batı'ya, gerekse tüm insanlığa çok değerli eserler hediye etmiştir.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • tübitak
  • ödül
  • tören

