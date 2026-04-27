  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir Adam Yaratmak' filminin galasına katıldı
Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan 'Bir Adam Yaratmak' filminin gala gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı gecede yönetmen Murat Çeri, Erdoğan çiftine hediye takdim etti.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 22:33 - Güncelleme:
Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının önemli yapıtlarından biri olan 'Bir Adam Yaratmak' adlı eseri sinema filmi olarak beyaz perdeye taşındı. Filmin gala gösterimi, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla büyük ilgi gördü.

ERDOĞAN ÇİFTİ AKM'DEKİ GALA GÖSTERİMİNDE YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gala gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Programda, Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a filmin yönetmeni Murat Çeri tarafından hediye takdim edildi.

