3 Eylül 2025 Çarşamba
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak! 300 bin aileye yeni yuva müjdesi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak! 300 bin aileye yeni yuva müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşası tamamlanan 300 bin konutun teslim süreciyle ilgili, “Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.” dedi.

3 Eylül 2025 Çarşamba 10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak! 300 bin aileye yeni yuva müjdesi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı.Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

