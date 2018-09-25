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Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Gençlik Kurulu'nun merkezi İstanbul olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında BM Gençlik Kuruluşu'nun bir an önce tesis edilmesi ve merkezinin de İstanbul olması teklifinde bulundu.

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Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız. Dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor. Merhametin, vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, umudun kaybolduğu bir dünya düzeni kadar büyük tehlike yoktur. Biz, sorunlarımızı eşit şartlarda yürütülecek yapıcı diyalogla çözmekten yanayız. Her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz.
 
Türkiye olarak, BM Gençlik Kuruluşu'nun bir an önce tesis edilmesini, merkezinin de İstanbul olmasını teklif ediyoruz.

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