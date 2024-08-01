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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz' dedi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.

Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

  • Erdoğan
  • Yüksek Askeri Şura
  • Anıtkabir ziyareti

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