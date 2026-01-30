Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresini hizmete aldık, eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşadık. Bu yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçi kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum."
Bu yolların yapımında fedakârca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçi kardeşlerime canıgönülden teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Aiqp0JJGRR
Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" ve "Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımız 77" ifadeleri yer aldı.