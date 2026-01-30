İSTANBUL 13°C / 6°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresinin hizmete alınması dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AA30 Ocak 2026 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresini hizmete aldık, eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşadık. Bu yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçi kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum."

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" ve "Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımız 77" ifadeleri yer aldı.

