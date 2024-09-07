Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmezler temizlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bir İmam Hatip mezunu olarak 21. İmam Hatipliler Kurultay'ı vesilesiyle İmam Hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

* Milletimize hizmet etmenin gurur ve şerefini üzerimizde taşıyoruz. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık. Kırılmaz denen rekorları kırdık. Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik.

* 22 yılda ülkemiz için çok eserler vücuda getirdik, çok hizmetler ürettik. Yollar, köprüler, hastaneler, konutla, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi kat be kat büyüttük.

* Bana 'Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır.

* Biz İstiklal Marşımızın o muhteşem ruhunu yaşattık. İstiklal Marşını kendimize adete bir Kur'an tefsiri yaptık.

* Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında ama şuna dikkat edin en çok da imana saldırıyorlar, en çok da inanç değerlerimize saldırıyorlar.

* Medya ve sosyal medya. İşte bu kötü emeli olan, imanımıza ve vatanımıza kasteden ellerde birer silaha, birer işgal silahına dönüşmüştür.

* Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen bütün o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır.

* (İsrail) Dün gencecik bir evladımızı, Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Bugüne kadar 17 bini çocuk, 40 bin masum sivili öldürdüler.

* Hamas, sadece Gazze'yi değil İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için İslami bir vazifedir.

* İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak, bizim için İslami, imani bir vazifedir, vatani bir meseledir. Tabii ki milli bir meseledir.

* Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız.

* Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şuanda araştırmalar hepsi yapılıyor oradaki birkaç tane kendini bilmez evelallah temizlenecek.