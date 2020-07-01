01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:57

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Astana Zirvesi bugün sanal ortamda yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Astana Zirvesi’nin gündeminde Suriye sahasındaki son durum ele alınacak. 5 Mart tarihinde Türkiye ve Rusya arasında Moskova’da imzalanan mutabakat muhtırası ile İdlib’de çatışmalara son verilmiş ve iki ülke askerleri ortak devriyelere başlamıştı. İdlib’de kurulacak güvenli koridordan radikal örgütlerin temizlenmesi konusunda da taraflar beraber çalışacaktı. Bu konudaki gelişmeler zirvenin ana konularından birisi olacak.

SİYASİ SÜREÇ ELE ALINACAK

Zirvede Suriye’de Esed rejimi ve muhalifler arasında devam eden anayasa görüşmeleri de ele alınacak. Koronavirüs nedeniyle ertelenen anayasa görüşmelerindeki son durum da Erdoğan, Putin ve Ruhani tarafından ele alınacak. Zirvenin bir gündem maddesi de Suriye’deki siyasi geçiş süreci olacak. Siyasi süreç tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

SIRA İRAN’DAYDI

Suriye’de Suriye Ulusal Kürt Konseyi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD arasındaki diyalog girişimleri de Astana Zirvesi’nde gündeme gelecek bir başka başlık. Dönüşümlü olarak gerçekleştirilen zirve için sıra İran’daydı. Ancak salgın nedeniyle ertelenen Astana Zirvesi’nin, salgının seyri nedeniyle yüz yüze yerine sanal ortamda yapılması kararlaştırıldı.