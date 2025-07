Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosu ile beraber "Terörsüz Türkiye" için canlarını, kanlarını, bütün tecrübelerini, hayatlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, devletimize, milletimize, huzurumuza, devletimizin onur ve gururuna kasteden, kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün, düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, gururludur, onurludur ve en önemlisi istikbali için düne göre çok daha umutludur. Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı çağrısı anında karşılık buldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, balkonuna Türk bayrağını astığını şu ifadelerle duyurdu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Oğlum Kağan, balkonumuza şanlı bayrağımızı gururla astı. Bu topraklara olan sevgimizi, birliğimizi ve inancımızı ay yıldızla gösteriyoruz. Kağan'larımız, Ayşe'lerimiz, Can'larımız, Zeynep'lerimiz... Şimdi hep birlikte bayraklarımızı asalım, hürriyet ve istiklal sancağımız gururla dalgalansın.