Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale şehitlerini yad etti: Tüm kahramanlarımızı anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de istiklal ve istikbal uğruna mücadele eden tüm kahramanları andı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/bth8syPMVb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum."