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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Canım İstanbul'' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' sergisini gezdi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 20:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Canım İstanbul'' sergisini gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi.

Kısakürek'in sergide izlenime sunulan kişisel eşyasını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi.

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