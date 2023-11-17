Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gazeteciye haddini bildirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan alman gazetecinin 'İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya'da bu devlet anlayışıdır. İsrail'e faşist bir ülke dediniz. Bununla ilgili gerekçeleriniz nedir? Hamas terör örgütünü nasıl barış örgütü olarak görüyorsunuz? İsrail'in soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz. NATO ittifakı tarafından terör örgütü olarak görülen bu örgütü nasıl bir kurtuluş örgütü olarak tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkisini tehlikeye atıyor musunuz? NATO içindeki işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye savunma sanayii için 40 adet Eurofighter savaş uçağı talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek midir?' sorusuna Başkan Erdoğan şöyle cevap verdi;

Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. Şu anda NATO'nun içerisinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun. Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor, Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya'yla da. Ama 33 bin ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk.

TOKAT GİBİ CEVAP

Şu anda diyorsunuz ki yüzlerce, bakın ben size yüzlerce demiyorum binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri, Camii, Kilise vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsız oluyorum. Peki sen bir Hıristiyan olarak bundan rahatsız oluyor musun, buna tavır koyuyor musunuz? Buna da tavır koyun.

EUROFİGHTER AÇIKLAMASI



Bakın Almanya, İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçakları üreten bir tek Almanya mı? Şu anda İnsansız Savaş Uçakları konusunda Türkiye önemli bir noktaya gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bize böyle sorular sormayın. Sorular insani olsun. Bizde cevaplarını ona göre verelim.