Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i rahmetle yad etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 37'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.