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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i rahmetle yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 37'nci yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle yad etti.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i rahmetle yad etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 37'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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