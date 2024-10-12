Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

<p>Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/10/12/35896624.jpg'/> Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.<p></p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/10/12/35896625.jpg'/><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/10/12/35896626.jpg'/>