Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Bugün 70 bin kişi Diyarbakır alanında bizimle birlikte.

* Bölgede İslam'a kapılarını açan ilk şehir Diyarbakır'la aynı sevdaya, aynı medeniyete, aynı geçmişe sahip olmaktan iftihar duyuyorum.

* Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta eser ve hizmet derdi yok.

* Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular.

* PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz.

* Çevremizdeki ülkelerin çoğu kan, ateş çemberinde kıvranırken, bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

* Kürt kardeşlerimizin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz.

* Siyaset, millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz.

* Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz.

* Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz.

* 85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok.

* Kürt kardeşlerimizi, çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz.

* Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar.

* İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz.

* 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır.

* Eser ve hizmet siyasetimizle 21 yılda Diyarbakır'a ne kadar yaptık biliyor musunuz? 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık

* Elazığ-Diyarbakır hızlı tren hattıyla ilgili etüt çalışma projeleri sürüyor. Şehrimize 5 baraj, 3 içme suyu tesisi, 60 taşkın koruma tesisi ve 11 sulama tesisi yaptık.

* İstihdamı desteklemek için Diyarbakır'daki iş yerlerimize 6 milyar liralık prim teşviki verdik.