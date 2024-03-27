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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar

Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kürt kardeşlerimizi, çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz. Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar.' dedi.

27 Mart 2024 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Bugün 70 bin kişi Diyarbakır alanında bizimle birlikte.

* Bölgede İslam'a kapılarını açan ilk şehir Diyarbakır'la aynı sevdaya, aynı medeniyete, aynı geçmişe sahip olmaktan iftihar duyuyorum.

* Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta eser ve hizmet derdi yok.

* Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular.

* PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz.

* Çevremizdeki ülkelerin çoğu kan, ateş çemberinde kıvranırken, bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

* Kürt kardeşlerimizin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz.

* Siyaset, millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz.

* Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz.

* Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz.

* 85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok.

* Kürt kardeşlerimizi, çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz.

* Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar.

* İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz.

* 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır.

* Eser ve hizmet siyasetimizle 21 yılda Diyarbakır'a ne kadar yaptık biliyor musunuz? 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık

* Elazığ-Diyarbakır hızlı tren hattıyla ilgili etüt çalışma projeleri sürüyor. Şehrimize 5 baraj, 3 içme suyu tesisi, 60 taşkın koruma tesisi ve 11 sulama tesisi yaptık.

* İstihdamı desteklemek için Diyarbakır'daki iş yerlerimize 6 milyar liralık prim teşviki verdik.

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