Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ndeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ndeydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

