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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

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