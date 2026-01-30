İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

30 Ocak 2026 Cuma 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını kılan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne katılmak üzere buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

