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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Mecek Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mecek Camisi'nde kıldı.

AA1 Mart 2024 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Mecek Camisi'nde kıldı
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Antalya Diplomasi Forumu için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına ara vererek, konakladığı otelden Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan'a, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de eşlik etti.

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