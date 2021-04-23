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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından cemaate hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate hitap etti.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 14:21 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 14:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslendi. Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için. Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir gecesini de o coşkuyla yaşayacağız" dedi.

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