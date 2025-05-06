İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6071
  • EURO
    43,9356
  • ALTIN
    4238.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkan vekillerini kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkan vekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkan vekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AA6 Mayıs 2025 Salı 19:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkan vekillerini kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, üyeleri önemli ölçüde yenilenen kurullara çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile Yerel Yönetimler ve Afet Politika Kurulları başkanvekillerinin kabulde hazır bulunduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, politika kurullarının hazırlayacakları rapor ve çalışmaları ile kendilerine destek vermesini beklediklerini, özenli, etkin, güçlü, pratik biçimde yapılacak çalışmaların kendilerine alacakları kararlarda katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetin icraatlarının ve gelecek tasavvurunun milletimize, özellikle de genç nesillere yapıcı bir dille aktarılması konusunda politika kurullarının yapacakları çalışmaların önemli olduğunu belirtmiştir. Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, 2028'de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağının ve Türkiye'yi geleceğe hazırlayarak yeni nesillere miras kalacak güçlü bir çerçeve ortaya koymak için gayret gösterdiklerinin altını çizmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.