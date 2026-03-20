Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Öncelikle Güneysu'ya gelişimizden itibaren bizleri her zaman olduğu gibi yine muhabbetle bağrına basan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bugün Ramazan Bayramının coşkusu ile birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmeti vermenin sevincini de yaşıyorum.

Bayramın hem milletimiz hem İslam alemi hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Biz daima adaletten, barıştan, kardeşlik ve hoşgörüden yana tavır almış bir milletiz. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynı şeyleri istiyoruz.

Sağlık Bakanlığımızı ve bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Her işin başı sağlıktır diyerek 2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık. Başkaları kendilerini çıkarlarına, ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği kariyerleri, siyasi hırsları, koltukları olabilir; ama bizim önceliğimiz insandır, insanımızın sağlığıdır.

Yerli milli helikopterimiz GÖKBEY'i inşallah ambulans helikopter olarak kullanacağız.

Bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınan bir seviyeye yükselttik.

Pandemi döneminde devletlerin ağır ödemeler alarak sunduğu hizmetleri biz vatandaşlarımıza ücretsiz sunduk.