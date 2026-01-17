Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yarım asrı aşkın süredir yol arkadaşı olmakla iftihar ettiğim İsmail Kahraman ağabeyimize sizlerin huzurunda şükranlarımızı sunuyorum.

Şahsımın da kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı özellikle eğitim, kültür alanında 40 yıldır mühim bir misyonu hamdolsun başarıyla yerine getiriyor.

Tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen 29 Mayıs 1985'ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen, bütün bu hizmetleri yaptık, yapıyoruz, Rabb'im ömür verdikçe de yapmaya devam edeceğiz.

Bu çatı altında ter döken, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla geceyi gündüze katan, ailesinden fedakarlıkta bulunarak burada Allah rızası için koşturan her bir kardeşime şükranlarımı ifade ediyorum.

Daha nice yıllar boyunca Birlik Vakfımızın ülkemize, milletimize, gençlerimize ve ümmete özveriyle hizmet edeceğine yürekten inanıyorum.

Şu gerçek de hafızalarımıza silinmez bir şekilde kaydolmuştur, 1916 yılında kurulan MTTB Türkiye'nin en köklü öğrenci teşkilatı olarak dalları vatanımızın dört bir yanına uzanan, binlerce talebeyi gölgesinde serinleten büyük bir çınardı.

Darbeciler de tamamen keyfi sebeplerle MTTB'nin kapısına kilit vurdular, bu ocağı bitirmek istediler ama her MTTB'nin yüreğinde kor bir ateş misali yanan o ruhu, kanında dolaşan o dava şuurunu söndüremediler.

1985'te kutlu fethin yıl dönümünde kurulan Birlik Vakfı teessüs ettiği günden itibaren daima milletin ve milli iradenin safında yer almıştır.

28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinden, vesayet odaklarıyla mücadeleye, gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı ihanetine en kritik dönemeçlerde ateşten gömlek giydiğimiz tüm imtihan günlerinde Birlik Vakfı'nı hep milletin safında, Hakk'ın ve hakikatin cephesinde gördük.

Bilgi ve enformasyon geçmişte hiç olmadığı kadar yayılıyor, teknoloji ve dijitalleşme eski dönemlerle kıyas dahi kabul etmeyecek yeni imkanlar, avantajlar sunuyor fakat bunların beraberinde getirdiği yeni tehditleri de çok yakından hissediyoruz.

LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından aile kurumuna dönük saldırılara, 7'den 70'e tüm insanlığa, bununla birlikte 86 milyon vatandaşımızı da tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz.

İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk.

Gençlerimizi, neslimizi, geleceğimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte hareket edersek, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz.

Aileyi önemsiz hale getirmeyi, değerlerimizi yıpratmayı, gençlerimizi manen ve ruhen çökertmeyi, böylece adım adım bireyi köleleştirmeyi hedefleyen bu melun kuşatmayı ancak el ele verirsek kırabiliriz.