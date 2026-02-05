İSTANBUL 14°C / 10°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 11 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

5 Şubat 2026 Perşembe 14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin Altıncı Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

  • Türkiye Yunanistan işbirliği
  • Miçotakis
  • Türkiye

