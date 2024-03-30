Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem kapımızı çalmadan İstanbul'umuzu hazır hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Güngören ilçesindeki Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu.

* Güngören tercihini 30 yıldır eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı.

* Güngören İstanbul'un önemli merkezleri arasına girmeyi başardı.

* (Para sayma görüntüleri) Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var.

* Deprem, kapımızı çalmadan tüm ilçeleri ile İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz.

* Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. "Yarısı Bizden" kampanyasına yenilerini ekleyerek İstanbul'un daha güvenli hale gelmesini sağlayacağız.

* İstanbul'un hazine değerinde 5 senesi kendi ihtiraslarının peşinden giden bir zihniyetin elinde heba oldu. Bu şehrin ihtiyacı tatil değil. İstanbul, yarı zamanlı olarak yönetilebilecek bir şehir değil.

* İstanbul, depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu andaki yönetime kırgın, trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskündür.

* Hükümet olarak yaptığımız yatırımları ikbal edecek adımlar, İBB'nin beceriksiz ve ufuksuz yönetimi tarafından yönetilmiyor.

* İstanbul'u bu hale düşürenler utansın.

* Yalana, yolsuzluğa batan İstanbul'u yeniden yatırım, eser ve hizmet gündemine döndürmek için çok çalıştık. Yarın İstanbul yine böyle bir değişimi sandıkta gerçekleştirecektir.

* Farklı görünümlerle karşımıza çıkan nice tuzak ve saldırıyla boğuştuk. Milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik.

* Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz.

* Bizim yaptıklarımızda ve yapacaklarımızda kandırma ve göz boyama yoktur. Bize göre en tehlikeli insan gözünüzün içine bakarak yalan söyleyen insandır.

* (İmamoğlu) "Benim tatil yapma hakkım yok mu?" diyor. Benim milletim sana bir daha dönmemek üzere tatil iznini verecek.