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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem kapımızı çalmadan İstanbul'umuzu hazır hale getireceğiz

İstanbul'un Güngören ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Deprem, kapımızı çalmadan tüm ilçeleri ile İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz.' dedi.

30 Mart 2024 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem kapımızı çalmadan İstanbul'umuzu hazır hale getireceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Güngören ilçesindeki Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına satır başları;

* Güngören tercihini 30 yıldır eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı.

* Güngören İstanbul'un önemli merkezleri arasına girmeyi başardı.

* (Para sayma görüntüleri) Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var.

* Deprem, kapımızı çalmadan tüm ilçeleri ile İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz.

* Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. "Yarısı Bizden" kampanyasına yenilerini ekleyerek İstanbul'un daha güvenli hale gelmesini sağlayacağız.

* İstanbul'un hazine değerinde 5 senesi kendi ihtiraslarının peşinden giden bir zihniyetin elinde heba oldu. Bu şehrin ihtiyacı tatil değil. İstanbul, yarı zamanlı olarak yönetilebilecek bir şehir değil.

* İstanbul, depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu andaki yönetime kırgın, trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskündür.

* Hükümet olarak yaptığımız yatırımları ikbal edecek adımlar, İBB'nin beceriksiz ve ufuksuz yönetimi tarafından yönetilmiyor.

* İstanbul'u bu hale düşürenler utansın.

* Yalana, yolsuzluğa batan İstanbul'u yeniden yatırım, eser ve hizmet gündemine döndürmek için çok çalıştık. Yarın İstanbul yine böyle bir değişimi sandıkta gerçekleştirecektir.

* Farklı görünümlerle karşımıza çıkan nice tuzak ve saldırıyla boğuştuk. Milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik.

* Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz.

* Bizim yaptıklarımızda ve yapacaklarımızda kandırma ve göz boyama yoktur. Bize göre en tehlikeli insan gözünüzün içine bakarak yalan söyleyen insandır.

* (İmamoğlu) "Benim tatil yapma hakkım yok mu?" diyor. Benim milletim sana bir daha dönmemek üzere tatil iznini verecek.

  • Güngören mitingi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • miting

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