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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan: Depremin yaralarını Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine zarar vermeden inşallah gece gündüz çalışarak şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.' dedi.

18 Mart 2023 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan: Depremin yaralarını Çanakkale ruhu ile sarabiliriz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Çanakkale Türk milleti için bir dönüm noktası olmuştur.

* Gerçekten de Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir ANKA kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır.

* Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz.

* 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz.

* Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz.

* Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz.

* Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını göstermiştir.

* En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine zarar vermeden inşallah gece gündüz çalışarak şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

* Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Şehitler Abidesi
  • Çanakkale Deniz Zaferi

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