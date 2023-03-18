Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan: Depremin yaralarını Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Çanakkale Türk milleti için bir dönüm noktası olmuştur.

* Gerçekten de Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir ANKA kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır.

* Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz.

* 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz.

* Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz.

* Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz.

* Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını göstermiştir.

* En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine zarar vermeden inşallah gece gündüz çalışarak şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

* Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir.