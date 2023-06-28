Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Aydın ailesi ile telefonda görüştü.

Bakan Yerlikaya, Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan depremzede vatandaşlarla bir araya geldiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya ayrıca Erdoğan'ın depremzede Ali-Ayşe çifti ve kızları Özlem ile telefonda görüşerek bayramlaştığını ifade etti.
Bu yılki Kurban Bayramı'nın Aydın ailesi için unutulmaz olacağını savunan Yerlikaya, "Amanos Dağları'nın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerindeki Nurdağı'mız yine eski günlerine dönecek; ticaretin ve bereketin merkezi olacak. Nurdağı'nda yaşayan hemşehrilerim inşallah kalıcı konutlarına kavuşacak, bayramları bayram gibi yaşayacak. Bunun için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezimizde kalan depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 28, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan depremzede vatandaşlarımız Ali-Ayşe Aydın çifti ve dünyalar güzeli kızları sevgili Özlem'le telefonda görüştü; bayramlaştı����
Artık bu bayram Aydın... pic.twitter.com/MZ0yfXDQJu