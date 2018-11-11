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Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanlarıyla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen akşam yemeğinde devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanlarıyla bir araya geldi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen akşam yemeğinde devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanlarıyla bir araya geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunuyor.
 
Erdoğan, Orsay Müzesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
 
Macron, Merkel ve Katar Emiri ile görüştü
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron ile sohbet etti.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile samimi bir şekilde sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ve eşi Lulu Quintana De Gurria ile de bir süre görüştü.
 
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Başbakanı Fayez al-Sarraj, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir süre sohbet etti.

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