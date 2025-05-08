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Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti! Sokak provokatörleri için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor, halkın nabzı ölçülmek, hissiyatına tercüme olmak yerine gerek provokatif sorularla gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor' sözleri sonrası önemli bir adım atıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarıyla ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti! Sokak provokatörleri için düğmeye basıldı
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MHP'li Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk oluşturmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" dedi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Özdemir ayrıca, "TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nde yaptığı açıklamada "Mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor, halkın nabzı ölçülmek, hissiyatına tercüme olmak yerine gerek provokatif sorularla gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor." sözleriyle tepkisini dile getirmişti. MHP'den sokak röportajları için TBMM'ye kanun teklifi geldi.

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